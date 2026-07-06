تمديد مواقيت “ميترو” الجزائر

أعلنت شركة استغلال “ميترو” الجزائر يوم الإثنين، تمديد مواقيت الخدمة طيلة أيام الأسبوع. لتستمرّ من الساعة 5:00 صباحا، إلى غاية الساعة 23:00 ليلًا.

وقالت الشركة إن قرارها يأتي بالتزامن مع الحركية المتزايدة التي يشهدها فصل الصيف. “وحرصًا منها على توفير خدمة عمومية، تستجيب لاحتياجات المسافرين”.

كما يهدف هذا الإجراء إلى “توفير مرونة أكبر في التنقل، وضمان راحة أفضل لمستعملي الميترو خلال الفترة الصيفية”، يضيف المصدر.

وينقل “ميترو” الجزائر ما يزيد عن 150 ألف مسافرا يوميا، على خطّ يمتدّ لمسافة 16.8 كيلومتر. من خلال أسطوله المكوّن من 26 عربة.