تمليك السكنات.. عدل تطلق منصة إلكترونية خاصة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الأربعاء، عن اطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات تمليك السكنات.

وأعلمت الوكالة قاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار الراغبين في تحويل ملكية سكناتهم، أنه إبتداءا من 1 نوفمبر 2023 سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات التمليك.

وأوضحت الوكالة أن العملية تتم عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz والذهاب إلى خانة خاصة برفع اليد « main levée » للمباشرة في إجراءات تمليك السكنات إلكترونيا.

وتتيح هذه المنصة عدة خدمات إلكترونية، إذ تكمن مستخدميها معرفة الجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، مرورا بشهادة التسديد الثمن الكلي للمسكن ورفع اليد بالإضافة إلى تحديد الموعد مع الموثق ومختلف الإجراءات المتعلقة بتمليك السكنات.

وأشارت وكالة عدل إلى أن هذه العملية ستمس فقط المستفدين من برنامج عدل 1، و بعد الإنتهاء من معالجة مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود المكلية ستشمل هاته العملية المستفدين من برنامج عدل 2.