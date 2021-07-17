تمهيدا لانطلاق مناسك الحج.. 60 ألف حاج من المقيمين يتوافدون على مكة المكرمة  

بدأ الحجاج التوافد على مكة المكرمة السبت تمهيدا لانطلاق مناسك الحج التي ستقتصر على المقيمين في السعودية فقط للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك حيث تم اختيار الحجاج من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، وستبدأ المناسك الأحد وتستمر 5 أيام.

أكدت وزارة الحج السعودية أنها تتبع “أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية” في ضوء جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، وتسعى لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى عبر استحداث بطاقة الحج الذكية “شعائر”.

وكانت الوزارة أوضحت أن البطاقة ستسمح بوصول الحجاج ونقلهم في المناطق المقدسة إلى المخيمات والفنادق دون تلامس بشري، وأوضحت أن البطاقة ستساعد أيضا على تتبع أي حاج فُقد الاتصال به.

كذلك باشرت السلطات استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم لضمان التباعد الاجتماعي.