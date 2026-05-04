تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، البويرة، بومرداس والجزائر العاصمة.

وحذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: النعامة، البيض وبشار.