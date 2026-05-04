-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر 20 ولاية

الشروق أونلاين
  • 1202
  • 0
تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر 20 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، البويرة، بومرداس والجزائر العاصمة.

وحذرت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: النعامة، البيض وبشار.

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا مرتقبة مساءً عبر 9 ولايات

نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا مرتقبة مساءً عبر 9 ولايات

وفاة وعشرات الإصابات في انقلاب حافلة سياحية جزائرية بتونس

وفاة وعشرات الإصابات في انقلاب حافلة سياحية جزائرية بتونس

عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا

عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا

المعاش الفوري للعسكريين دون 15 سنة خدمة قيْد الدراسة

المعاش الفوري للعسكريين دون 15 سنة خدمة قيْد الدراسة

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

بداية موفقة للتلاميذ في الامتحانات التجريبية لـ”البيام” و”البكالوريا”

بداية موفقة للتلاميذ في الامتحانات التجريبية لـ”البيام” و”البكالوريا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد