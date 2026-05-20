تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 5 ولايات 

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحسب النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول فإن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: إليزي، إن صالح، جنات وتمنراست.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة مساء.

كما ستشهد ولايات: أن صالح، تمنراست، جنات وإن قزام هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى الثالثة زوالا ومن منتصف الليل إلى السادسة من صباح يوم غد الخميس.