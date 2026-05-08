تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحلمت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، غليزان، تيارت، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

ما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: بشار، بني عباس، تيممون، أدرار وتندوف.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.