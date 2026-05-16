تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 28 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت من استمرار تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، قالمة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال والمغير.

كما تشمل النشرية ولايات: الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وحملت النشرية أيضا تنبيها حول هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، الأغواط، المنيعة، البيض، النعامة، تيميمون وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.