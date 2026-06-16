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الجزائر

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
أرشيف
أمطار وزوابع

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية ورياح قوية متبوعة بزوابع رملية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، الوادي، تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، غليزان، غرداية، تقرت، المسيلة، تيارت، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، مستغانم، جانت، عين تموشنت، الجلفة، إليزي، تلمسان، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال ووهران.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولايات: تيندوف، بشار وبني عباس ستعرف هبوب زوابع رملية بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

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