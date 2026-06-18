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الجزائر

تنبيه جديد: موجة حر شديدة تضرب 8 ولايات  

الشروق أونلاين
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تنبيه جديد: موجة حر شديدة تضرب 8 ولايات  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجويةفي نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تسجيل موجة حر شديدة وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية الديوان أن موجة الحر ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس والجزائر العاصمة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الجمعة.

 وأمطار غزيرة عبر 38 ولاية 

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست وأم البواقي.

كما ستخص النشرية ولايات: تبسة، قالمة، إن صالح، الشلف، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، البويرة، أولاد جلال والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الجمعة.

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