تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر عدة ولايات

نبه الديوان الوطني في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني تسعرف عدة ولايات جنوبية تساقط أمطار غزيرة، تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا.

وبالنسبة للولايات المعنية فهي: أدار، بني عباس، بشار، تميمون، بشار، البيض، النعامة، المنيعة، غرداية، ورقلة وإليزي، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، عين صالح.

وحسب المصالح ذاتها ستكون هذه النشرية سارية طيلة يوم الجمعة وتستمر إلى غاية السبت على بعض الولايات.