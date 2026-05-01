تنبيه خاص: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 38 ولاية

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بحالة الطقس ليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الولايات المعنية بالأمطار هي: المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 30 ملم.

صلاحية النشرية: بداية من الساعة السادسة صباحا وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، أولاد جلال، بسكرة، تقرت، الوادي والمغير.

كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا

صلاحية النشرية: بداية من الساعة السادسة صباحا وتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول خاص بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، تيارت، الأغواط، البيض، إيليزي وإن صالح.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار.