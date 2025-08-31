-- -- -- / -- -- --
تنبيه: رياح قوية وأمواج خطيرة عبر هذه السواحل

أمواج خطيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من رياح قوية وأمواج خطيرة على بعض السواحل من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالرياح العاتية هي: الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.

وحسب تنبيه آخر من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.

تنبيه: موجة حر ورعود على 6 ولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر ورعود على بعض الولايات شمال وجنوب الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من السادسة صباحا من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، بجاية وبومرداس.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالرعود بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: أدرار، عين قزام وبرج باجي مختار.

