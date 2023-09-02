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تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات   
الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات   

الشروق أونلاين
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تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات   

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني حول حالة الطقس ليوم السبت، يتعلق بتساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، المدية، البليدة وبرج بوعريريج.

ستتراوح كمية الأمطار ما بين 20 و30 ملم

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية 23:00.

نشرية خاصة: أمطار غزيرة ورعود عبر 30 ولاية

وصباحا نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: البويرة، المدية، البليدة، تيزي وزو والجلفة.

ستتراوح كمية الأمطار مابين 20 و30 ملم

كما حملت ذات النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية غزيرة تستمر إلى غاية الأحد صباحا عبر ولايات: تلمسان، عين تيموشت، وهران، مستغانم، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت.

كما جاء في النشرية تنبيه من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة، الأغواط، البيض، النعامة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية منتصف الليل.

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