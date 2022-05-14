تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الخارجي  

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نورالدين مقري.

وأوضح بيان للوزارة، السبت، أنه باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشرف وزير الدفاع الوطني، على تنصيب اللواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري.

وتابعه البيان أن الفريق السعيد شنقريحة أسدى لإطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.