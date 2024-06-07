تنصيب مراسلين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالولايات

بغية ربط الاتصال مع السلطات المحلية والمواطنين.. زعلاني:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، الخميس بمعسكر، على الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وخلال كلمة له في لقاء تفاعلي مع ممثلي الجمعيات المحلية وفعليات المجتمع المدني بقصر المؤتمرات “الأمير خالد” بمقر الولاية، أبرز زعلاني “الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي وذلك من خلال تمركزها وتواجدها القوي على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف ومجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وأضاف بالمناسبة أن “دفاع الجزائر المستميت عن حقوق الإنسان في العالم تكرس فعليا في مناهضتها للممارسات الوحشية المرتكبة في حق الشعوب المضطهدة ومنها الشعب الفلسطيني الذي لا زال يواجه جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة”.

ومن جهة أخرى، أشار زعلاني إلى أن هيئته تعمل حاليا على “تعزيز علاقتها مع المجتمع المدني في مجال ترقية حقوق الإنسان عبر مختلف مناطق الوطن وتركيزها على أخذ بعين الاعتبار لجميع الأفكار والآراء التي تصب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترقيتها”.

كما سيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة تنصيب مراسلين محليين تابعين له عبر عديد ولايات الوطن وذلك بغية “ربط الاتصال مع السلطات المحلية والمواطنين” وفق ذات المتحدث، الذي أشار إلى تنصيب مؤخرا خمس مندوبيات جهوية تابعة للمجلس تتكفل باستقبال الانشغالات والاقتراحات والأفكار التي يحملها المراسلون المحليون للمجلس.

وفي رده على انشغالات عدد من ممثلي جمعيات محلية خلال هذا اللقاء، أكد زعلاني أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضع نصب اهتماماته تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها حق الصحة والذي يحظى باهتمام خاص من قبل السلطات العليا للبلاد”.

وقام زعلاني على هامش هذا اللقاء الذي عرف حضور السلطات الولائية بتنصيب حياة غالمي بصفة مراسلة محلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بولاية معسكر.

وعلى صعيد آخر، أشار خلال لقاء مباشر عبر إذاعة معسكر الجهوية الى أن هيئته لن تدخر جهدا في سبيل ترقية حقوق الإنسان والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المسؤولين المحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وقام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نهاية زيارته إلى الولاية بالاطلاع على الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة لفائدة المقيمين بدار الأشخاص المسنين لمعسكر.