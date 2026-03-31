اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية:

تنظيم الدورة الرابعة حول الإنعاش القلبي

تنظيم الدورة الرابعة حول الإنعاش القلبي

نظمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الدورة التدريبية الرابعة حول الإنعاش القلبي لفائدة أخصائيي العلاج الطبيعي للمنتخبات الوطنية.

وأوضح بيان الهيئة الرياضية، أنه في إطار إستراتيجية التكوين المستمر وتأمين المسار الرياضي للنخبة الوطنية، نظمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، من خلال لجنتها الطبية وتحت إشراف رئيستها الدكتورة فريال شويطر، الدورة التدريبية الرابعة المخصصة للتكفل بحالات التوقف القلبي التنفسي واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

تستهدف هذه الدورة يضيف نفس المصدر، بصفة حصرية أخصائيي العلاج الطبيعي التابعين للمنتخبات الوطنية، وذلك استكمالا لبرنامج التكوين الذي شمل في مراحله السابقة أطباء الاتحاديات الرياضية الوطنية وأطباء المركز الوطني لطب الرياضة.

وقد تم تقديم المحتوى التدريبي وفقا لأحدث التوصيات العالمية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والمجلس السويسري للإنعاش، مما يضمن توافق أطقمنا الطبية مع المعايير الدولية المعاصرة.

كما ركزت الدورة على الأهمية القصوى لتدخل أخصائي العلاج الطبيعي في الميدان، كونه أول من يتواجد غالبا بجانب الرياضي، مما يجعله حلقة وصل أساسية في سلسلة الإنقاذ. وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في الختام، أن حماية صحة الرياضيين وتكوين المؤطرين الطبيين يقع في صلب أولوياتها الإستراتيجية لتطوير الرياضة الوطنية وفق المعايير الدولية.

