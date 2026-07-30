تواصل عروض المونودراما المسرحية في مهرجان جرش بالأردن

شهدت فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع، ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، عرض مسرحيتي “the arrival” من مصر، و”بالروج الأحمر” من السودان.

المسرحية المصرية من تأليف وفاء حسن، وإخراج وتمثيل هند نعمان. وهي تتناول، في عرض صامت، رحلة الإنسان للبحث عن الذات والانتماء، ضمن أبعاد نفسية ووجودية.

أما مسرحية “بالروج الأحمر”، فهي من تأليف وإخراج محمد عليش، وتمثيل وسام صلاح من السودان. وتدور أحداثها في فضاء طقسي سوداني خالص، من خلال شخصية خبيرة التجميل التي تواجه انتظارها لزوجها الغائب بسبب الحرب.

وأقيمت لليوم الثاني على التوالي ورشة تدريبية حول “توظيف الذكاء الاصطناعي، في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما”، من تقديم أحمد الفالح.

وتطرقت الدورة إلى كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في الإبداع المسرحي. للإسهام في تطوير الرؤية الإخراجية، وتصميم الديكور، والإضاءة، والأزياء، والمؤثرات البصرية.

ويواصل المهرجان فعالياته بعرض مسرحي فلسطيني على المسرح الدائري، يحمل عنوان ” الحاكورة”. وهو من تأليف وتمثيل لينا فاعور، وإعداد واخراج سعيد سلامة.