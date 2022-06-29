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رياضة

توبة في طريقه إلى تركيا

علي بهلولي
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توبة في طريقه إلى تركيا
ح.م

اقترب اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مدافع نادي فالفيك الهولندي، من الانضمام إلى فريق باشاكشهر التركي.

وسيُمضي أحمد توبة عقدا مدّته  ثلاثة مواسم، وفقا لِما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الأربعاء.

وكان فريق باشاكشهر قد تموقع رابعا، في لائحة ترتيب بطولة تركيا للموسم المُنقضي. وهو مركز أهّله لِخوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، نسخة 2022-2023.

خطر العقوبة

وكان صحفي تركي، الثلاثاء، قد ذكر بِأن إدارة نادي فالفيك الهولندي رفعت شكوى إلى “الفيفا”، بعد إصرار لاعبها أحمد توبة على الرّحيل هذه الصائفة مجّانا.

ويرغب أحمد توبة في تغيير الأجواء نحو تركيا، حيث استلم هناك عرضَين من ناديَي باشاكشهر وقونيا سبور.

ويُريد المدافع توبة الاستفادة من بند يتضمّنه العقد، يسمح له بِالرّحيل عن نادي فالفيك هذه الصّائفة مجّانا. لكن إدارة الفريق الهولندي ردّت سلبا وبِشدّة، ونفت وجود هذا البند. واشترطت على مدافع “الخضر” دفع مبلغ 2.5 مليون أورو، إن أراد تغيير الأجواء. وذلك وفقا لِما نشره صحفي تركي عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء.

ويرتبط المدافع توبة (24 سنة) مع نادي فالفيك الهولندي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

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