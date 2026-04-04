توحيد أسعار تذاكر النقل البحري داخل الوطن وخارجه

مراجعة شاملة للتسعيرة واستدراك الخطأ المسجل... وزير الداخلية:

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن توحيد الأسعار المطبقة من طرف مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، لتشمل جميع المواطنين الجزائريين من دون تمييز بين المقيمين داخل الوطن أو خارجه.

وجاء في رد الوزير على النائب بالمجلس الشعبي الوطني توفيق خديم، مؤرخ في 10 مارس المنصرم، اطلعت عليه “الشروق” بخصوص وجود تمييز في تطبيق أسعار مرتفعة على الجزائريين المقيمين بالخارج عند اقتنائهم التذاكر من الجزائر، مقارنة بالمواطنين المقيمين داخل البلاد، أن هذا الخلل قد تم استدراكه عبر مراجعة شاملة للتسعيرة المعتمدة من طرف مصالح المؤسسة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان المساواة بين جميع المواطنين، مشددا على أن التسعيرة الجديدة الموحدة ستطبق على جميع المسافرين الجزائريين، بما يضمن عدالة المعاملة ويجنب أي تمييز أو استغلال.

وأكد المتحدث أن مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري قد شرعت فعليا في اعتماد هذه التسعيرة الموحدة، بما يعكس تجاوب الإدارة مع ملاحظات النواب واهتمامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين تجربة المواطن الجزائري مع خدمات النقل البحري، وتقوية الثقة في المؤسسات العمومية من خلال الشفافية والعدالة في المعاملة.