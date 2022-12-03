تورّم الأصابع.. حالة مرضية تظهر شتاء

يسبّبها التهاب جلدي واستجابة غير طبيعية للأوعية الدموية

يُعاني كثير من الجزائرييّن، خلال فصل الشتاء من تورم الأصابع، بسبب التهابات البرد، وهو ما يجعلهم يواجهون مشاكل في قضاء مصالحهم اليومية. وينصح الأطبّاء بجملة من الإرشادات لتفادي مثل هذه الحالات ونحن في فصل الشتاء.

يعتبر تورم أو انتفاخ أصابع اليدين والرجلين، من المشاكل الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء إذ تظهر أعراضه على شكل انتفاخات حمراء ملتهبة ومثيرة للحكة على الجلد أحيانا. وفي حالات نادرة قد يتنقل الاحمرار إلى الأنف والأذنين. وبعض الأشخاص لا يعانون من أي أمراض، ومع ذلك يتعرضون لهذه الحالة في فصل البرد.

ويُفسر أطباء أسباب الظاهرة، بأنها عبارة عن التهاب جلدي، أو استجابة غير طبيعية من الأوعية الدموية، بعد التعرض للبرد والرطوبة بساعات قليلة. ويظهر على شكل تورم في الأصابع أو انتفاخات حمراء أو زرقاء أرجوانية، وقد تتسبب في حكة شديدة أو ألما محرقا.

كما أن الإحماء أو تدفئة اليدين مباشرة أمام المدفئة، قد يتسبب في اندفاع تدفق الدم بشكل مفاجئ إلى الأوعية الدموية الضيقة، مما يتسبب في حدوث التورم وظهور البقع الحمراء. ويمكن أن يستمر هذا التورم المثير للحكة، من بضعة أسابيع إلى الشتاء كله.

الشّفاء في الغالب عند انتهاء الطقس البارد

وفي هذا الصدد، أكد الطبيب العام، عبد الرحمان توايمية، أن كبار السن من أكثر المصابين بتورم الأصابع في فصل الشتاء، إضافة إلى من يعانون من الضعف في الدورة الدموية، والمصابين بالنحافة، وكذلك المدخنون، بحيث إن مادة النيكوتين تعيق عمل الأوعية الدموية.

وبحسبه، يتم الشفاء في الغالب من تورم الأصابع عند انتهاء الطقس البارد، كما يمكن لمن يعاني من هذه الحالة، اتباع بعض الطرق، ومنها تدفئة اليدين، استخدام مرطِّب لتخفيف الحكة، التأكد من تنظيف البشرة المصابة بمطهر وتضميدها برفق لمنع العدوى، تجنُّب الخدش. كما نصح المدخنين، بالإقلاع عن هذه الحالة، لأن التدخين يمكن أن يضيق الأوعية الدموية ويبطئ التئام الجروح.

ومن جهتها، تنصح المختصة في التغذية ليلى زيدون، بتدفئة اليدين والقدمين، لأنها من أفضل احتياطات الوقاية في فصل البرد، من خلال ارتداء القفازات والجوارب، وتجنب التعرض للماء البارد، مع الحرص على عدم تدفئتها بشكل كبير ومباشرة أمام مصدر حراري أو تدليكها، لأنّ الأمر قد يؤدي إلى زيادة التورم.

المكسرات والفواكه المجففة.. مفيدة

وقالت المتحدّثة: “حتى رطوبة اليدين والقدمين أو تعرّقهما بسبب الجوارب، وعدم تجفيفها جيدا، يتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم، وعلينا الانتباه للأمر وتجفيف هذه الأعضاء وتهويتها جيدا”.

وتنصح المختصة، بممارسة التمارين الرياضية، لأنها تحسن من تدفق الدورة الدموية إلى الأطراف، زيادة على تناول مكملات غذائية، تحتوي على فيتامين ب، والكالسيوم، والمغنزيوم، والبوتاسيوم والفوسفات التي تساعد على تحسين عمل الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم.

ومن الطعام الصحي المساعد على الشفاء، تذكر زيدون، المكسرات والخضراوات والفواكه المجففة، اللحوم والحليب. ومع ذلك نصحت محدثتنا، باستشارة طبيب في حال استمر تورم الأصابع لمدة تزيد عن 3 أسابيع.