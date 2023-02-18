توزيع كواشف أحادي أكسيد الكربون “بالمجّان” ينطلق من هذه الولاية

شرع مجمع “سونلغاز” يوم السبت في تزويد سكنات المواطنين بكاشفات تسرّب غاز أحادي أكسيد الكربون بالمجان. انطلاقا من مدينة بوسعادة في ولاية المسيلة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للحدّ من حوادث الاختناق بالغازات السامّة في الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن متحدث باسم سونلغاز إن توزيع الكواشف سيشمل كلّ ولايات الهضاب العليا الـ21 على غرار المسيلة. “على أن تعمّم العملية مستقبلا على كافة التراب الوطني”.

وأكد المتحدث بالمناسبة “التزام سونلغاز بتركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون لفائدة 11 مليون زبون بالتدريج، بالموازاة مع استمرار مراقبة التجهيزات التي تشتغل بالغاز”.