مجلس الوزراء: تزويد المواطنين بأجهزة إنذار ضد تسرّبات الغاز “بالمجّان”

قرّر مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، تكليف شركة سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون. على أن توزّع بالمجان على البيوت.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، مشروعي قانونين، حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما تطرق الاجتماع، حسب بيان للرئاسة، إلى عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل المنازل.

“وحفاظا على أرواح المواطنين، قرّر مجلس الوزراء تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون”.

واتّفق أعضاء الحكومة أيضا على إلزام القائمين على المشاريع السكنية قيد الإنجاز، بجميع الصيغ، بإنشاء نظام الإنذار المضاد لتسرّب الغازات المحترقة السامّة، في جميع السكنات، عن طريق دفاتر الشروط.

الرئيس تبون: كل الظروف مهيأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح

من جهة أخرى، وفي قطاع الفلاحة، اعتبر الرئيس تبون أن “كل الظروف مهيأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في الجزائر خلال الموسم الحالي”.

ووجّه الرئيس الحكومة إلى “مضاعفة المجهودات لرفع نسبة إنتاج القمح في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار. بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية بأقرب وقت”.

ربط وطني “شامل” بخطوط السكك الحديدية

وفي قطاع الأشغال العمومية، دعا الرئيس تبون إلى “الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية. بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة، وذات السمعة العالمية في هذا المجال”.

وذكر الرئيس في هذا السياق، بهدف الوصول إلى “ربط وطني شامل بالسكك الحديدية. مع وصل الشمال بالجنوب، وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: