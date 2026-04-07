توسعة جديدة بـ” فيات الجزائر” لرفع الإنتاج إلى 135 ألف سيارة سنويّا

مع استحداث 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في آفاق 2028

أعلنت مجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات عن إطلاق مشروع توسعة جديدة بمصنع العلامة الايطالية فيات بطفراوي بولاية وهران، بهدف رفع القدرات الانتاجية السنوية من 90 ألف إلى 135 ألف مركبة بحلول عام 2028، مع استحداث ألف وظيفة جديدة ما بين مباشرة وغير مباشرة.

في هذا السياق، أفاد بيان “ستيلانتيس الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذه المرحلة الجديدة ستضع منشأة طفراوي ضمن أهم مراكز التصنيع التابعة للمجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشمل توسيع خطوط تلحيم هياكل السيارات إلى جانب عمليات التركيب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة طلاء جديدة، لمواكبة النمو المتزايد للمصنع وتلبية الطلب في السوق الجزائرية.

ويندرج هذا المشروع، وفق البيان ذاته، في إطار الاستراتيجية الصناعية لـ “ستيلانتيس” في الجزائر، ويؤكد عزم المجموعة على جعل البلاد مركزا إقليميا رئيسيا.

وصرح مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “ستيلانتيس”، سمير شرفان، بالقول “يعكس التطور المستمر لمصنع طفراوي طموحنا في بناء صناعة سيارات حديثة وتنافسية في الجزائر”.

وأضاف المتحدث أنه “خلال عامين فقط، حقق المشروع إنجازات مهمة، بدءا من إطلاق عمليات التركيب وصولا إلى تشغيل ورشات الطلاء واللحام”.

وتابع “يتيح لنا هذا التوسع المضي قدما نحو هدفنا المتمثل في جعل الجزائر قاعدة صناعية قوية وتسريع نمو البيئة الصناعية المحلية لقطاع السيارات”.

ومنذ تدشينه في ديسمبر 2023، يواصل بيان “ستيلانتيس الجزائر”، شهد مصنع فيات بطفراوي نموا ملحوظا وفي وقت قياسي، حيث ارتفع حجم الإنتاج من 17 ألف سيارة في 2024 إلى 53 ألف مركبة في 2025، كما بدأت خطوط تلحيم الهياكل المعدنية والطلاء العمل منذ سبتمبر 2025، داعمة بذلك الإطلاق الوشيك لسيارة “غراندي باندا” في الجزائر المصنعة بـ “نظام CKD ” .

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أدى ابرام اتفاقية بشأن العديد من القطع المعدنية المشكلة بالضغط ( Emboutissage)، مع شركة جزائرية، إلى استكمال سلسلة القيمة وعزز بيئة المنظومة الصناعية، مشددا على أن الهدف يتمثل في إنتاج 90 ألف سيارة في عام 2026، ثم الوصول إلى 135 ألف مركبة سنويا في عام 2028 بفضل توسعة المصنع.

وسيوفر هذا الاستثمار الاستراتيجي الجديد، بحسب “فيات الجزائر”، أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز تطوير الإدماج المحلي بفضل زيادة حجم الإنتاج، كما سيوفر آفاقا جديدة للموردين والشركاء الصناعيين الجزائريين.

وكانت العلامة الإيطالية قد دشنت توسعتها الأولى قبل أشهر وتتعلق بوحدة التلحيم والطلاء والتي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، حيث سيتم تشكيل الهياكل محليا مصنع وهران، ايذانا بنهاية عهد نفخ العجلات في الجزائر، وهو ما أظهره فيديو قبل ايام لمجموعة “ستيلانتيس”، بيّن مراحل تصنيع سيارة “غراندي باندا” وهي المولود الجديد لـ “فيات”، والذي سيشرع في تسويقه قريبا.