توصيات لتعزيز انسيابية تسيير ناقلات الحبوب بالموانئ الجزائرية

خلص اجتماع تنسيقي ضم مجمع الخدمات المينائية “SERPORT” والديوان الجزائري المهني للحبوب “OAIC” ومؤسسة “LOGITRANS” أمس الجمعة، إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية التسيير وضمان انسيابية العمليات المينائية المرتبطة بنقل الحبوب عبر الموانئ الجزائرية.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين واعتماد حلول رقمية حديثة وتطوير البنية التحتية المينائية، بما يسمح برفع نجاعة الأداء وتقليص آجال معالجة السفن، في إطار دعم جهود الأمن الغذائي الوطني وتحسين أداء سلاسل الإمداد.

كما تم خلال الاجتماع، الذي خُصص لدراسة وضعية سفن نقل الحبوب عبر عدد من الموانئ الجزائرية، تشخيص أبرز العراقيل التشغيلية والتنظيمية التي تواجه النشاط، وتحليل أسباب التأخير المسجلة، مع التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين الفاعلين في قطاع النقل البحري واللوجستيك المينائي، بهدف رفع كفاءة التسيير وتحسين الأداء العام للموانئ الجزائرية.