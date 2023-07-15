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الجزائر

توضيح من وكالة عدل حول عملية اختيار الموقع لأصحاب الطعون

الشروق أونلاين
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توضيح من وكالة عدل حول عملية اختيار الموقع لأصحاب الطعون
أرشيف
وكالة عدل

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في بيان، أن منصة اختيار الموقع للمكتتبين المقبولين بعد دراسة الطعون لا تزال مفتوحة.

“وعرفت المنصة ضغطا كبيرا بسبب ولوج عدد كبير من المكتتبين في وقت واحد. مما أدى إلى اضطراب العملية لبعض المكتتبين”، تقول عدل.

ومع ذلك، يمكن للمكتتبين المعنيين الدخول مجددا لإتمام عملية الاختيار واستخراج استمارة التسجيل. كما تبقى أبواب الوكالة مفتوحة للإجابة عن جميع الاستفسارات، يضيف البيان.

وأطلقت الوكالة يوم الأحد الماضي عملية اختيار الموقع لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول من سكناتهم.

على أن تتم عملية التخصيص حسب الإجراءات المعمول بها، مع احترام الترتيب الزمني للتسجيل، وفق بيان سابق للوكالة.

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