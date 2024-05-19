توغاي وغشة أساسيان وغربال كان في المستوى

نهائي رابطة الأبطال ذهابا ينتهي بالتعادل السلبي

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع الأهلي المصري دون أهداف في ذهاب الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بملعب حمادي العقربي برادس، وأدار المباراة بامتياز الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، بمساعدة الثنائي مقران قوراري، وأكرم زرهوني، حيث تحكموا في زمام المباراة، وأكدوا أن التحكيم الجزائري دائما ما يشرف الكرة الجزائرية في المنافسات القارية والدولية.

ولم تشهد المباراة فرصا تهديفية صريحة، حيث لم يتعرض كلا المرميين لاختبارات حقيقية، بعدما أظهر الفريقان قوة دفاعية، علما أن الثنائي الجزائري للترجي توغاي، وغشة شاركا كأساسين، وقدما مردودا طيبا، رغم صعوبة وأهمية اللقاء.

وخرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في رابطة الأبطال هذا الموسم مقابل 8 مباريات على التوالي للأهلي بشباك نظيفة، فيما تعادل الفريقان للمرة التاسعة في تاريخ مواجهاتهما، منها خمسة تعادلات سلبية.

وتأجل الحسم إلى يوم السبت المقبل عندما يتواجه الفريقان إيابا في القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر في تاريخه، بينما يسعى الترجي للظفر بلقبه الخامس والأول منذ 2019.

ويتكرر النهائي بين الفريقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق الأهلي (3-2) في مجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب الترجي تأخره في القاهرة (1-3) وفاز في رادس (3-0) ليتوج بلقبه الثالث.

وصرح المدير الفني للنادي الأهلي المصري، مارسيل كولر، بأن مباراة فريقه أمام الترجي وانتهت دون أهداف كانت “قوية للغاية”، متوقعا أن مباراة الإياب في القاهرة ستكون “مختلفة تماما”. وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب خلال الشوط الأول، ولكن تحسن الأداء بشكل واضح في الشوط الثاني”، مؤكدا أن “الترجي التونسي فريق قوي وصنع فرصتين خلال اللقاء”. وتابع: “مواجهة الإياب ستكون مختلفة تماما، ولابد من وجود صلابة دفاعية للاعبي الفريق، وأيضا شكل هجومي منظم لتحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي”. وأضاف كولر عن النهائي: “انتهى الشوط الأول في تونس، والآن سنفكر في الشوط الثاني في القاهرة، المباراة القادمة تتطلب الدفاع بشكل جيد على أرضنا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب”.

وعن إصابة لاعبه التونسي علي معلول، أوضح: “بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالة علي معلول، لم نحدد حتى الآن الإصابة، وليس لدي معلومة مؤكدة بشأنها، لكن بعد العودة للقاهرة سيجري أشعة لتحديد حجم الإصابة”.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: “أي مباراة أخوضها مع الأهلي أسعى للفوز بها، ولا بد من أن نقبل نتيجة التعادل، والترجي فريق قوي وخلق فرصة أو فرصتين، ولذلك علينا الحذر في الإياب وأن نكون في حالة صلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نهاجم من أجل الفوز باللقب”.

من جهته، قال البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا في هذا اللقاء رغم أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول”.

وتابع: “في الشوط الثاني تركنا بعض المساحات للمنافس، ولم نستفد من كون المباراة تلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا، هناك بعض اللاعبين يحتاجون للمزيد من الخبرة في مثل هذه المواجهات”.وأضاف كاردوزو: “سندخل مباراة الإياب في القاهرة بكامل حظوظنا، وكل مباراة يكون لها ظروف مختلفة عن الأخرى”. وواصل مدرب الترجي: “أعرف جيدا ما علي فعله كمدرب في مباراة الإياب، لدينا حماس كبير وستلعب الأمور التكتيكية الدور الأكبر في هذه المباراة”. ويلتقي الترجي والأهلي مساء السبت المقبل 25 ماي في إياب نهائي البطولة لحسم اللقب الأفريقي.