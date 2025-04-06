توفير أضاحي العيد المستوردة لفائدة مستخدمي التربية

لجان الخدمات تتكفل بإحصاء القوائم وتحويلها إلى المصالح الفلاحية

أطلقت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية للولايات، مبادرة تعد الأولى من نوعها، لأجل اقتناء أضحية العيد المستوردة لفائدة كافة المستخدمين الموزعين عبر 60 مديرية تربية، وتمكينهم بذلك من إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك.

وتندرج عملية اقتناء أضاحي العيد لفائدة عمال وموظفي القطاع ضمن الإجراءات الرامية إلى التنسيق الولائي من جهة، ومن جهة ثانية، لتخفيف الأعباء عن الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة، والتي يتم التحضير لها على قدم وسابق، قصد تجسيدها على أرض الواقع والعمل على إنجاحها.

وأفادت مصادر “الشروق”، أن لجان ولائية للخدمات الاجتماعية قد وجّهت مراسلات إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، مؤرخة في الـ03 أفريل الجاري، تبلغها بأنه قد تقرّر اقتناء أضاحي العيد المستوردة لفائدة جميع المستخدمين، وذلك بالتنسيق المباشر مع مديريات المصالح الفلاحية بالولايات.

وفي هذا الشأن، لفتت مصادرنا إلى أنه، وكمرحلة أولى، فإن الموظفين والعمال مطالبون وجوبا بتسجيل أنفسهم على مستوى مؤسساتهم التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يقوم المديرون من جهتهم، بإرسال تلك القوائم الاسمية للمعنيين إلى مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، هذه الأخيرة تسهر بدورها على تحويلها بصيغة البريد الإلكتروني، مع تقديم نسخة ورقية إلى مقر لجنة الخدمات الاجتماعية لكل ولاية، في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري.

وإلى ذلك، أبرزت المصادر نفسها، بأن القوائم الاسمية للراغبين في شراء أضاحي العيد المستوردة، لا بد أن تتضمن معلومات وبيانات تشمل كل من الاسم واللقب والوظيفة ورقم الهاتف، لتقوم اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بمراجعتها ومراقبتها والتدقيق فيها ثم الانتقال بذلك إلى مرحلة المصادقة عليها، على أن يتم تحويلها مباشرة إلى مديريات المصالح الفلاحية عبر الولايات.

والجدير بالذكر بأن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كان قد أعلن مطلع شهر مارس الفائت، عن قرار هام يقضي باستيراد إلى غاية مليون رأس من أضاحي العيد، لأجل تغطية احتياجات السوق الوطنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذا بغية تحقيق عدة أهداف على المدى القريب والمتوسط، من أبرزها دعم القدرة الشرائية للمستهلك ووضعها في صلب أولويات الدولة، فضلا عن حماية الثروة الحيوانية، إلى جانب وضع حد للارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عزوف مواطنين عن إقامة شعيرة عيد الأضحى المبارك، علاوة على تغطية الطلب في السوق الوطنية بشكل كاف، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المواشي في الأسواق، خاصة وأن عملية تسويق الأضاحي المستوردة ستكون من طرف مؤسسات وهيئات عمومية.