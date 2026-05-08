توفير 100 مليار في شهر… نهاية التبذير في الخدمات الجامعية! 

منذ اعتماد منصة حجز الوجبات في 04 أفريل… بداري يعلن:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن اقتصاد مبلغ مالي قدره 100 مليار، منذ اعتماد منصة حجز الوجبات على مستوى الخدمات الجامعية، أي منذ 4 أفريل الماضي إلى 4 ماي الجاري”، مؤكدا أن “خدمة الإطعام الجامعي تعرف تحسنا مقبولا مقارنة بما كانت عليه سابقا.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، الخميس، ذكر بداري بـ “اعتماد بطاقة طالب ذكية موحدة متعددة الخدمات، تحمل رقما تعريفيا موحدا، وتسمح للطالب بالولوج إلى مختلف المرافق والمنشآت الجامعية والاستفادة من خدمات الإطعام، إلى جانب استحداث محفظة إلكترونية للحصول على الوجبات عبر البطاقة، فضلا عن نظام للحجز المسبق للوجبات من خلال تطبيق “واب إيتو”.

وفي سياق آخر، وقف بداري عند أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة ومختلف القطاعات بغية ربط البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق تثمين مخرجات البحث والابتكار وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.

وأوضح الوزير ن هذا التوجه يقتضي دعم الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة محفزة على الإبداع، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات العالمية.

وبهذا الخصوص أشار الوزير إلى التدابير المتخذة لدعم المشاريع المبتكرة من خلال “استحداث وتعميم 134 حاضنة أعمال، منها حاضنة رقمية، و 117 مركز لتطوير المقاولاتية، و 102 مركز دعم للتكنولوجيا والابتكار، و 89 دارا للذكاء الاصطناعي”، فضلا عن استحداث “آليات لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسسات التعليم العالي، بهدف مرافقة الطلبة وحاملي المشاريع من مرحلة الفكرة إلى غاية تجسيدها اقتصاديا”.

وبخصوص الجهود المبذولة للحد من غياب الطلبة عن الجامعات، أوضح الوزير أن “الرقمنة يمكن أن تساهم في مواجهة هذه الظاهرة”، مشيرا في هذا الإطار إلى قيام المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بـ”تطوير منصة رقمية تتيح متابعة دقيقة وآنية لحضور الطلبة”.

إطلاق “قطب الطالب المبادر” الأول من نوعه وطنيًّا

وفي سياق متصل، أشرف الوزير، مساء الخميس بولاية الطارف، على إطلاق “قطب الطالب المبادر”، الأول من نوعه على المستوى الوطني، كفضاء لطرح المبادرات الابتكارية للطلبة في اطاراتفاقية توأمة بين جامعة الطارف وجامعة جندوبة بتونس .

وأوضح الوزير خلال إشرافه على إطلاق هذا القطب بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة ”الشاذلي بن جديد” في إطار زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية رفقة الوالي محمد مزيان، بأن هذا الهيكل الذي يعد “الأول من نوعه في الجزائر، استحدث في إطار اتفاقية توأمة بين جامعة الطارف وجامعة جندوبة بتونس”.

وأضاف بأن هذا الفضاء “سيمكن الطلبة من طرح مبادراتهم الابتكارية ليتم تفعيلها ومرافقتها من طرف أساتذة مختصين جزائريين ودوليين”، مشيرا إلى أن هذا القطب “يضمن تكوينا لطلبة من الجزائر و من دول صديقة”.

واعتبر بداري بأن هذا القطب “استراتيجي، يجسد قاعدة (الطالب، من الجامعة إلى المؤسسة)، حيث يصبح الطالب صانع عمله ومجسدا لقيمة مضافة جديدة للاقتصاد”، مضيفا بأن هذا القطب “يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز التبادل وانفتاح الجامعة الجزائرية على العالم بما يعزز خارطة الجزائر في التعليم العالي وتحسين تصنيفها”.

وفي مستهل زيارته، استمع بداري بالمكتبة المركزية للجامعة لشروح حول مشاريع طلابية ابتكارية منتجة ذات قيمة مضافة ومساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، حيث أوضح بأن “الجامعة الجزائرية تعد اليوم رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني مما يساهم في استحداث الثروة وتعزيز الاقتصاد والمساهمة في الرفع من نسبة إدماج الصناعات الوطنية”.