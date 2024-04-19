توقعات الطقس ليوم السبت: أمطار غزيرة وبرودة عبر هذه الولايات

توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، تساقط أمطار رعدية و تراجع في درجات الحرارة عبر عدة ولايات.

وأفادت توقعات الديوان عبر موقعه الرسمي أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: وهران، عين تيموشنت، معسكر، تلمسان، سعيدة وسيدي بلعباس.

وستتراوح درجات الحرارة بين 11 إلى 22 على المناطق الساحلية.

وما بين 18 و26 على المناطق الداخلية فيما ستعرف المناطق الجنوبية درجات حرارة ما بين 34 و41 درجة مئوية.

تنبيه: رياح قوية وتطاير للرمال عبر 5 ولايات

وصباح الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية متبعة بتطاير للرمال عبر 5 ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الرياح ستخص ولايات: ورقلة، تقرت، غرداية، المنيعة وتيميمون.