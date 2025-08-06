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اقتصاد

توقعات حديثة بانخفاض واردات الجزائر من القمح خلال موسم 2024-2025

عادل فداد
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توقعات حديثة بانخفاض واردات الجزائر من القمح خلال موسم 2024-2025

 خفّضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها السنوية لواردات الجزائر من القمح خلال موسم 2024-2025، وذلك استنادا الى عاملين رئيسيين، يتعلقان بتوسيع المساحات المزروعة من القمح الصلب خصوصا، وانخفاض شحنات الاستيراد خلال هذه الفترة.

ووفقا لذات التقرير، من المتوقع أن تبلغ واردات الجزائر من القمح خلال الفترة الممتدة من جوان 2024 إلى ماي 2025 مستوى 08 ملايين طن، بانخفاض قدره 1,2 مليون طن، مقارنة بالتوقع الصادر عن نفس المصدر أواخر مارس الماضي.

وكشف ذات المصدر، نقلا عن وكالة “رويترز ريفينيتيف”، أن الجزائر استوردت من روسيا خلال الأشهر العشرة (10) الأولى من موسم (2024-2025) نحو 1,7 مليون طن متري بانخفاض قدره 200 ألف طن متري مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي (2023-2024)، مفيدا بان أخر شحنة من القمح الروسي وصلت الجزائر كانت شهر ديسمبر الماضي.

ويرجع انخفاض واردات الجزائر من القمح خلال الموسم الجاري، الى المشاريع الاستثمارية الخاصة بهذا المنتج في الصحراء الجزائرية، حيث خصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية آلاف الهكتارات من الأراضي الصحراوية لفائدة المستثمرين الراغبين في خوض غمار انتاج الحبوب في مقدّمتها القمح الصلب.

وأظهرت التقارير الميدانية الخاصة بانتاج الحبوب في أدرار وغرداية خلال السنوات القليلة الماضية، عن نتائج ايجابية فرضت على  الكثير من المستثمرين توسيع مشاريعهم واستحداث مشاريع أخرى.

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