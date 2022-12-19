توقع زيارة مليوني سائح للصحراء الجزائرية واهتمام خليجي بالإستثمار

توقع عبد الحميد ترغيني مدير السياحة بوزارة السياحة، الإثنين، تحقيق رقم مليوني سائح للصحراء الجزائرية خلال موسم السياحة الصحراوية هذا العام.

وقال ترغيني في حصة “ضيف الصباح”، بالإذاعة الأولى، أنه بعد فتح خط بين فرنسا وجانت، إلى جانب الخطوط الأخرى، ستكون هناك حركية كبيرة للسياحة بالمناطق الصحراوية.

وأوضح أن هناك عدة مشاريع استثمار لبعث السياحة الصحراوية، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من مستثمرين خليجيين بهذه المنطقة.

بالصور.. وصول أول رحلة مباشرة بين باريس وجانت

وحطت بالجزائر صبيحة الأحد، أول رحلة دولية مباشرة بين باريس وجانت، وهذا في إطار ترقية السياحة الصحراوية.

وحسب بيان لوزارة السياحة فقد وصلت صباح اليوم الأحد، أول رحلة دولية مباشرة بين باريس وجانت بعد انطلاقها من مطار شارل ديغول مباشرة لمطار جانت.

وقد كان على متن الطائرة عدد معتبر من السواح الذين جاءؤا لاكتشاف المنتجات السياحية الخاصة بولاية جانت ومقوماتها السياحية. يضيف المصدر ذاته.

ويضم البرنامج السياحي المقترح عدة مسالك ومواقع سياحية على مستوى ولاية جانت، وبالخصوص المسلك السياحي تادرارت المفتوح للسياح الوطنيين والأجانب.

وتأتي هذه الرحلة، حسب الوزارة في إطار مساعي السلطات العمومية لترقية المنتوج السياحي الصحراوي واستقطاب السياح الاجانب خلال الموسم السياحي الصحراوي 2022-2023.