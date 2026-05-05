توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

بين “APRUE” و“جي أس بي إلكتريك”

أبرمت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة “APRUE” اتفاقية تعاون مع المجمع الصناعي المتخصص في الصناعات الكهربائية “جي أس بي إلكتريك”، بهدف تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين النجاعة الطاقوية في القطاع الصناعي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع عملية في مجال التدقيق الطاقوي داخل الوحدات الصناعية، بما يسهم في تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية ودعم مسار الانتقال الطاقوي الوطني، في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق مزيج طاقوي متوازن وترشيد الاستهلاك على مستوى المناطق الصناعية والنسيج الصناعي الوطني.

وجرى توقيع الاتفاقية، الأحد، بمقر المجمع ببلدية ماسرة جنوب مستغانم، من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، مروان شعبان، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع “جي أس بي إلكتريك”، محمد خليفة، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للمجمع.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود تعزيز استخدام الطاقة بكفاءة في القطاع الصناعي، من خلال إطلاق مشاريع نموذجية تهدف إلى تحسين الأداء الطاقوي وتبني حلول مبتكرة في مجال التحكم في استهلاك الطاقة.

وأكد المصدر ذاته أن مجمع “جي أس بي إلكتريك”، الذي يضم عدة فروع مختصة في إنتاج الكوابل الكهربائية والأنظمة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة ومختلف تجهيزات الكهرباء، يلتزم باعتماد أفضل الممارسات في مجال النجاعة الطاقوية، تجسيدا لرؤية الجزائر 2030 الهادفة إلى بناء صناعة وطنية تنافسية ومستدامة.