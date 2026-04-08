توقيع 67 عقد خدمة لضمان “حج الكرامة” للجزائريين

تشمل الصحة والسكن والإطعام وخدمات أخرى مميزة

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك، أن كافة الترتيبات التنظيمية قد اتّخذت لضمان أداء المناسك في ظروف آمنة تحفظ كرامة الحجاج الجزائريين والمقدر تعدادهم هذا الموسم بـ41,300 حاج، وذلك بالتنسيق مع الشريك السعودي.

وأوضح برايك في تصريحات، الأربعاء، ضمن برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن العملية تتم وفق سلاسة في الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن 50 وكالة سياحة وسفر معتمدة تشارك كشريك أساسي في تنظيم الحج والعمرة هذا العام، حيث يتم التعامل معها وفق عقود جودة تضمن تحسين مستوى الخدمات، مع وجود تواصل دائم لتدارك أي نقائص محتملة.

حجز الإقامة بالبقاع المقدسة عبر البوابة الإلكترونية بداية الأسبوع المقبل

وفيما يتعلق بالاشتراطات الجديدة، أشار المسؤول إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت مبكراً عن جملة من التدابير، ما أتاح الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات، خاصة ما تعلق بالتكوين والاستطاعة الصحية، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي حاج مريض بأداء المناسك حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين وتفادي الإزعاج لعائلته .

وفي إطار التحضيرات، أوضح برايك أن وفداً جزائرياً قام منذ شهر أكتوبر الماضي بمعاينة أوضاع السكن والإعاشة والخدمات، مضيفاً أن الجزائر أبرمت 67 عقد خدمة تشمل مجالات الصحة، السكن، الإطعام وغيرها، بهدف تقديم خدمات مميزة وتجميع الحجاج في ظروف تحفظ كرامتهم، تحت شعار “حج الكرامة”.

كما نوه بإجراءات الدعم التي أقرتها السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والتي شملت رفع منحة الحاج إلى 1000 دولار، إضافة إلى تخفيض تكلفة الحج إلى 82 مليون سنتيم، على أن تتحمّل الدولة باقي التكاليف، فضلاً عن تخصيص 2000 دفتر لفائدة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة طيلة عشر سنوات.

وبخصوص عملية الحجز، أكد برايك أن التسجيل وحجز الإقامة بمكة المكرمة سيتمان حصرياً عبر البوابة الإلكترونية للديوان الوطني للحج والعمرة، على أن تنطلق العملية رسمياً مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية.

أما الرحلات الجوية، فأوضح أن عملية حجز التذاكر في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن أول رحلة ستنطلق يوم 29 أفريل الجاري من مطار الجزائر العاصمة، ضمن برنامج يضم 144 رحلة عبر 12 مطاراً، على غرار الموسم الماضي.

وفي جانب الإعاشة، كشف برايك عن التعاقد مع عدد من المطابخ ذات الجودة العالية، مع الحرص على تقديم وجبات تعتمد على مواد غذائية جزائرية، بما يضمن راحة الحجاج.

كما أكد أن عملية التكوين ترافق جميع مراحل التنظيم، وتشمل التوعية الصحية وأداء الشعائر، حيث تم توفير أكثر من 656 مركز تكوين عبر الوطن، إضافة إلى توزيع مطبوعات ودليل الحج تسلم للحجاج عبر المطارات.

وفيما يخص البعثة الجزائرية، أشار المسؤول إلى أن عدد أفرادها سيبلغ 826 عضو، أي ما يعادل 2% من إجمالي الحجاج، وفق الاشتراطات السعودية، لافتاً إلى أن أعضاء البعثة يخضعون لتكوين مستمر، خاصة بعد تتويج الجزائر السنة الماضية بالجائزة الذهبية “لبيتم” تقديراً لجهودها.

وبشأن الازدحام في المشاعر المقدسة، طمأن برايك بأن موسم الحج الحالي سيكون أكثر تنظيماً، بفضل قرار السلطات السعودية القاضي بعدم السماح بأداء الحج من دون تصريح، وهو ما سيساهم في القضاء على ظاهرة الحجاج غير النظاميين التي كانت سبباً في الازدحام خلال السنوات الماضية.