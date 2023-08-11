توقيف إرهابي و12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال جويلية

وأفادت الحصيلة العملياتية التي أوردتها وزارة الدفاع الوطني ، أنّ إرهابي آخر سلم نفسه للسلطات العسكرية خلال نفس الفترة.، كما تمّ استرجاع 25 سلاحًا ناريًا وقنبلة تقليدية الصنع.

تمكنت عناصر الجيش الشعبي الوطني، خلال شهر جويلية، من توقيف إرهابي و 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأوضحت الحصيلة نفسها، عن “توقيف 850 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب و 179 تاجر مخدرات و 1194 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات”.

كما حجزت المصالح ذاتها، 37،8 كلغ من مادة الكوكايين و191،29 قنطار من الكيف المعالج و832.166 قرص مهلوس، حسب المصدر نفسه.

بالإضافة إلى “حجز 59.408 لتر من الوقود و12 جهاز كشف عن المعادن و359 مطرقة ضاغطة و745 مولدا كهربائيا، إلى جانب 79 عربة من مختلف الأصناف”.