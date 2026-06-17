توقيف ثلاثيني على متن سيارة محمّلة بـ 69 كغ من الكوكايين

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران يوم الأربعاء، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ 5 متّهمين باستيراد وتخزين المخدرات الصلبة. بعد توقيف أحد المتّهمين على متن سيارة محمّلة بـ69 كلغ من الكوكايين.

ويتعلق الأمر، حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، بالمدعو بوفلجة محمد أمين، البالغ من العمر 39 سنة. الذي تمّ توقيفه من طرف فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالبيض، يوم 9 جوان الجاري، في حالة تلبس على متن مركبة سياحية تحمل الكمية المذكورة من المخدرات.

وأسفر التحقيق الابتدائي من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالبيض، عن توقيف 4 أشخاص آخرين. وحجز 5 مركبات من علامات مختلفة.

ليتمّ على إثر ذلك، تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، ومتابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل:

جناية الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة. التي من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية،

وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدّد الصحة العمومية،

وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضعهم رهن الحبس المؤقت، يضيف المصدر.