-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف ثلاثيني على متن سيارة محمّلة بـ 69 كغ من الكوكايين

الشروق أونلاين
  • 444
  • 0
توقيف ثلاثيني على متن سيارة محمّلة بـ 69 كغ من الكوكايين
أرشيف
تعبيرية

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران يوم الأربعاء، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ 5 متّهمين باستيراد وتخزين المخدرات الصلبة. بعد توقيف أحد المتّهمين على متن سيارة محمّلة بـ69 كلغ من الكوكايين.

ويتعلق الأمر، حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، بالمدعو بوفلجة محمد أمين، البالغ من العمر 39 سنة. الذي تمّ توقيفه من طرف فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالبيض، يوم 9 جوان الجاري، في حالة تلبس على متن مركبة سياحية تحمل الكمية المذكورة من المخدرات.

وأسفر التحقيق الابتدائي من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالبيض، عن توقيف 4 أشخاص آخرين. وحجز 5 مركبات من علامات مختلفة.

ليتمّ على إثر ذلك، تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، ومتابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل:

  • جناية الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة. التي من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية،
  • وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدّد الصحة العمومية،
  • وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضعهم رهن الحبس المؤقت، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
إخماد 24 حريقًا للمحاصيل الزراعية والغابات عبر عدة ولايات

إخماد 24 حريقًا للمحاصيل الزراعية والغابات عبر عدة ولايات

الجزائر تتّجه نحو رفع دقة تشخيص الأورام السّرطانية

الجزائر تتّجه نحو رفع دقة تشخيص الأورام السّرطانية

الرئيس تبون يُنهي مهام الوالي المنتدب لسيدي عبد الله

الرئيس تبون يُنهي مهام الوالي المنتدب لسيدي عبد الله

تعديلات في رزنامة تكوين الأساتذة المدمجين بأمرية بعنوان 2025

تعديلات في رزنامة تكوين الأساتذة المدمجين بأمرية بعنوان 2025

القيادات الحزبية في الواجهة والمترشحون خارج المشهد!

القيادات الحزبية في الواجهة والمترشحون خارج المشهد!

7 سنوات حبسا للوزير عبد الوحيد طمار مع مصادرة الأملاك

7 سنوات حبسا للوزير عبد الوحيد طمار مع مصادرة الأملاك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد