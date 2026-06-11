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الجزائر

توقيف متّهمة بنشر خطاب الكراهية على “تيك توك” (فيديو)

الشروق أونلاين
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توقيف متّهمة بنشر خطاب الكراهية على “تيك توك” (فيديو)
ح.م
صورة للموقوفة

أوقفت فصيلة المساس بالآداب العامة لشرطة الجزائر، صاحبة حساب على موقع “تيك توك”، بعد نشرها محتوى يتضمن خطاب كراهية ضد منطقة معيّنة من العاصمة.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ذكره بيان لشرطة العاصمة يوم الخميس، إلى رصد مقطع فيديو يتضمن توجيه خطاب الكراهية ضد أحد الأحياء الشعبية في عاصمة البلاد.

ليباشر عناصر الفصيلة الأمنية تحقيقا ابتدائيا، تحت إشراف النيابة المختصة. حيث أسفرت التحرّيات الميدانية والتقنية عن تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني وتوقيفها.

كما سمحت العملية بضبط قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج في حوزة الموقوفة، من أجل الاستهلاك الشخصي، يضيف البيان.

وعلى إثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي وفق ملف إجراءات جزائية، أين تم وضعها رهن الحبس المؤقت.

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