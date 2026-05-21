توقيف متّهم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي من دون ترخيص

استلم ملفات مواطنين لحجز مواعيد التأشيرات "عن طريق الغش"

أعلنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لولاية عنابة يوم الخميس في بيان، عن توقيف شخص متّهم بجمع معطيات شخصية تخصّ مواطنين من دون ترخيص، من أجل حجز مواعيد الحصول على التأشيرات.

ويواجه الموقوف تهم الدخول عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، والجمع غير المشروع للمعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة أو ترخيص.

إلى جانب تهمة انتحال مهنة، والتزوير ومخالفة التشريع الخاص بقانون الصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عن طريق حيازة والمتاجرة بالعملة الرقمية المحظورة.

وحسب ما ذكره البيان، فقد كان المعني يقوم بالولوج عن طريق الغش إلى المنصات الإلكترونية الخاصة بحجز مواعيد التأشيرات، بعد استلام ملفات المواطنين عبر تطبيق تلغرام.

كما كان المتّهم يستلم المقابل المالي لخدماته عبر تطبيق بريدي موب، قبل أن يحوّل نسبة من العائدات إلى العملة الرقمية المحظورة، يقول البيان.

ودعت مصالح أمن ولاية عنابة، كل شخص وقع ضحية للمتّهم الموقوف، إلى التقرب من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، أو التوجه لأقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.