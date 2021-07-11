توقيف 10 متهمين بحرائق خنشلة

الداخلية تأمر بإحصاء المتضررين

أوقفت خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة، فرق الدرك الوطني، التابعة لكتيبتي خنشلة وبوحمامة، مجموعة من الأشخاص، من مختلف الأعمار، يشتبه وقوفهم، وراء الحرائق التي طالت العديد من غابات بلديتي طامزة وبوحمامة، وذلك على ذمة التحقيق، في انتظار مثولهم خلال الساعات القادمة أمام السلطات القضائية للنظر في أطوار العمل الإجرامي، الذي لحق بالثروة الغابية.

وأشار مصدر مطلع للشروق، أن الموقوفين المشتبه فيهم وعددهم يزيد عن العشرة في العشرينات والثلاثينات من العمر، تم توقيفهم، داخل الغابات، بعد تبليغ من طرف الموطنين المنتشرين داخل الغابات من أجل إخماد الحرائق، أين تم توقيفهم بعد مطاردات، ويجري الآن معهم التحقيق، وكان مسؤولو خنشلة، وحتى وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد أكد أن الحرائق بغابات خنشلة مفتعلة، من قبل عصابات وشبكات إجرامية، أرادت أن تضر بالثروة الغابية، التي تزخر بها المنطقة والجزائر ككل، مطالبين الجميع باليقظة والحذر، والتبليغ عن كل تحرك مشبوه.

وفي سياق متصل، أمر أمس الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، خلال لقاء مغلق جمعه بمسؤولي خنشلة، وممثلين عن سكان عين ميمون وطامزة، بإنشاء لجنة تحقيق، تعمل على إحصاء كل المتضررين، من الحرائق بمختلف المناطق، من فلاحين، مواطنين، موالين وأصحاب الأراضي، بغية إعداد بطاقة مالية لتعويض كل الأضرار الناتجة عن الحريق، قبل أن يعلن عن تسجيل مشاريع تخص 300 كلم من المسالك الغابية، منها 200 كلم خاصة بتهيئة المسالك داخل الغابات، والبقية لفتح مسالك جديدة، إضافة إلى إنجاز آبار جماعية، موصولة بالكهرباء، وكذا الإسراع في إنجاز مشتلة من طرف المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، بهدف وضع برنامج خاص لإعادة التشجير، بمشاركة جميع القطاعات وفعاليات المجتمع المدني، وجمعيات، ولجان أحياء، ومواطنين، مؤكدا بأن مطلب إعادة تأهيل سد فم القيس، تم تسجيله كمشروع استعجالي برنامج مسجل- ببلدية قايس، مع إعداد بطاقة تقنية لدراسة إنجاز سد ملاقو ببلدية بوحمامة.

وخلال الاجتماع المغلق، أكد الوزير أن الدولة تتابع عن كثب الوضع بولاية خنشلة، منذ بداية اندلاع الحرائق، وقد تم توفير كامل الإمكانيات المادية والبشرية، في مقدمتها تسخير أكثر من 2500 عون من الحماية المدنية ومحافظة الغابات، 64 جرافة وآلية ثقيلة، 140 شاحنة ذات صهريج إضافة إلى طائرتي هيلكوبتر، واختتم الاجتماع بتوجيه التحية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، التي تدخلت لفتح المسالك وإطفاء الحرائق داخل غابات طامزة، بوحمامة وشيليا، كما شكر الوزير المواطنين الذين تطوعوا للمساهمة في العملية، أين وصفهم بـ”الشرفاء”.