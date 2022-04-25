توقيف 27 شخصا بينهم 13 إمراة اثر تنظيمهم لحفلات ماجنة بميلة

أسفرت مداهمة قامت بها مصالح الشرطة بولاية ميلة عن توقيف 27 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 سنة ينحدرون من عدة ولايات من بينهم 13 إمرأة، اثر تنظيمهم لحفلات ماجنة خلال الشهر الفضيل.

وجاء في بيان لشرطة ولاية ميلة “العملية تمت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 21 أفريل الموافق لـ 20 رمضان.

وأوضح المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بالتنسيق مع النيابة المختصة قامت بمداهمة فندق بمدينة شلغوم العيد استغلالا لمعلومات حول ترويج المخدرات، ممارسة الدعارة وإقامة حفلات ماجنة.

كما تم حجز خلال العملية صفيحة من المخدرات، 261 وحدة من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء محظورة، ومستلزمات وأدوية جنسية.

بالمقابل تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 145 مليون سنتيم من محصلات ممارسة الدعارة، إضافة إلى 85 أورو و 160 دينار تونسي، وكمية من الشيشة والتبغ ولواحقهما.

وأشار البيان، إلى أن المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.