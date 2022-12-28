توقيف 3 أشخاص في قضية الاعتداء على الأطباء بمستشفى بلفور

أوقف أمن ولاية الجزائر 3 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية اعتداء على الأطباء بمستشفى حسن بادي ببلفور الحراش.

وحسب بيان للشرطة فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 28 و31 سنة ينحدرون من ولاية الجزائر عن قضيتين متفرفتين عالجتهما مصالح الأمن الحضري الثاني حسن بادي بأمن المقاطعة الإدارية للحراش.

القضيان تتعلقان بالإعتداء على المؤسسات الصحية ومستخدميها وفق الأمر 200-2001 المؤرخ في 30 جويلية 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

وأوضح البيان أن قضيتا الحال التي جرت وقائعهما على مستوى مصلحة طب الأطفال حسن بادي ليلة السبت المنصرم، تعرض خلالهما الأطباء إلى الإعتداء الجسدي واللفظي، والذي أدى إلى إصابة الضحايا بجروح بليغة.

و أسفرت العملية عن إيقاف المشتبه فيهم في حالة تلبس مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الإعتداء وتحويلهم للمصلحة على ذمة التحقيق.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الحراش عن قضية جنحة حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، التعدي وإهانة ممتهني الصحة العمومية بإحداث الخوف والفزع داخل المؤسسة الصحية مع تخريب أملاك منقولة للمؤسسات الصحية. يضيف البيان.