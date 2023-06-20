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رياضة

تولوز يشيد بأرقام فارس شعيبي

ع. ع
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تولوز يشيد بأرقام فارس شعيبي

أشاد نادي تولوز الفرنسي، بالإحصائيات الإيجابية التي حققها الدولي الجزائري فارس شعيبي، في أول موسم احترافي له في صفوف الفريق الذي ينشط في الدرجة الأولى الفرنسية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المتوج بكأس فرنسا هذا الموسم، الثلاثاء، عبر “تويتر” إحصائيات شعيبي مع الفريق، حيث شارك لاعب الخضر مع النادي “البنفسجي” في 41 لقاء هذا الموسم، مبرزا بالمناسبة “نجاعته التهديفية بإحرازه لثمانية (8) أهداف وتقديمه لسبع (7) تمريرات حاسمة، في كل المنافسات هذا الموسم”.

وأثنى نادي تولوز الفرنسي على لاعبه الجزائري فارس شعيبي واعتبره اكتشاف الموسم في الفريق.

ومعلوم، أن لاعب “الخضر” كان قد توج بلقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الفرنسي هذا الموسم، نظير الإحصائيات والأرقام الإيجابية التي حققها.

تجدر الإشارة أن فارس شعيبي (21 سنة)، كان قد التحق بمركز تكوين نادي تولوز موسم 2019 وتدرج فيه إلى غاية إمضائه عقد احترافي مع الفريق الأول.

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