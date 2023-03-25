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تويتر.. الدفع مقابل العلامة الزرقاء متاح في الجزائر

الشروق أونلاين
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تويتر.. الدفع مقابل العلامة الزرقاء متاح في الجزائر
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تويتر

أصبحت خدمة الاشتراكات المدفوعة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “Twitter Blue” متاحة في الجزائر. حيث يمكن للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في المنصة، مقابل دفع 8 دولارات كل شهر.

وإلى جانب العلامة الزرقاء، يتوفر اشتراك تويتر المدفوع، على ميزات أخرى، على غرار إمكانية تعديل التغريدات، وكتابة تغريدات أطول تصل إلى غاية 4 آلاف حرف.

كما يستفيد مستخدمو هذا الاشتراك من ظهور تغريداتهم وتعليقاتهم على تغريدات الآخرين في المقدّمة. إلى جانب ميزة تسمح بنشر مقاطع فيديو عالية الجودة.

ويعرض تويتر على مستخدميه ميزات الاشتراك المدفوع، مقابل دفع 8 دولارات كلّ شهر (نحو 1600 دينار جزائري بسعر السوق السوداء)، بالنسبة للاشتراكات الشهرية. أو 7  دولارات عند دفع اشتراك سنوي.

الاشتراكات المدفوعة على تويتر متاحة في الجزائر

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