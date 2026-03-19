إدارة الموقع
اقتصاد
طُرحت للبيع بسعر التكلفة دون أي هامش ربح ومع الإعفاء الضريبي

“تيرصام” تكشف عن أسعار ومواصفات حافلاتها المستوردة

محمد فاسي
  • 1161
  • 0
تيرصام
حافلات تيرصام المستوردة المطروحة للبيع

أعلنت شركة “تيرصام” عن توفير حافلات مستوردة بمختلف السعات والمواصفات التقنية المطابقة لدفتر الشروط المعتمد، بسعر التكلفة دون أي هامش ربح ومع الإعفاء الضريبي، في إطار دعم برنامج تجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ 10 آلاف حافلة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساهمة الشركة في البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادف إلى تحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز جودته، حيث أكدت “تيرصام” التزامها بدورها كشريك وطني في تطوير قطاع النقل وتوفير حلول عصرية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

وتتميز الحافلات المعروضة بتجهيزات حديثة ومعايير تقنية متقدمة تضمن الراحة والسلامة، مع تنوع في السعات لتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والناقلين.

وفيما يخص الأسعار، حددت الشركة سعر حافلات TS9 بسعة 70 راكباً بـ 950 مليون سنتيم، بينما تم تحديد سعر حافلات TS11 بسعة 51 راكباً بـ1 مليار و350 مليون سنتيم، وهو السعر نفسه لحافلات TS12 بسعة 100 راكب.

وأكدت “تيرصام” أن حافلاتها مطابقة تماماً للمعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، وتندرج ضمن جهود دعم النقل الحضري وتطوير خدماته من خلال توفير حلول متنوعة تسهم في تحسين جودة النقل العمومي.

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب "إي أر جي" وأرباح الشركات من دون قضاء!

منحة البطالة: معالجة أزيد من 800 ألف شكوى

التموقع الدولي والإقليمي وإعادة هيكلة نظام تسعيرة الكهرباء والغاز

اجتماع تقني تنسيقي حول استغلال الطريق العابر للصحراء

إعلان هام للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات

تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد