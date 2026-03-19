“تيرصام” تكشف عن أسعار ومواصفات حافلاتها المستوردة

طُرحت للبيع بسعر التكلفة دون أي هامش ربح ومع الإعفاء الضريبي

أعلنت شركة “تيرصام” عن توفير حافلات مستوردة بمختلف السعات والمواصفات التقنية المطابقة لدفتر الشروط المعتمد، بسعر التكلفة دون أي هامش ربح ومع الإعفاء الضريبي، في إطار دعم برنامج تجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ 10 آلاف حافلة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساهمة الشركة في البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادف إلى تحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز جودته، حيث أكدت “تيرصام” التزامها بدورها كشريك وطني في تطوير قطاع النقل وتوفير حلول عصرية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

وتتميز الحافلات المعروضة بتجهيزات حديثة ومعايير تقنية متقدمة تضمن الراحة والسلامة، مع تنوع في السعات لتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والناقلين.

وفيما يخص الأسعار، حددت الشركة سعر حافلات TS9 بسعة 70 راكباً بـ 950 مليون سنتيم، بينما تم تحديد سعر حافلات TS11 بسعة 51 راكباً بـ1 مليار و350 مليون سنتيم، وهو السعر نفسه لحافلات TS12 بسعة 100 راكب.

وأكدت “تيرصام” أن حافلاتها مطابقة تماماً للمعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، وتندرج ضمن جهود دعم النقل الحضري وتطوير خدماته من خلال توفير حلول متنوعة تسهم في تحسين جودة النقل العمومي.