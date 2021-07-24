تيزي وزو الأولى وطنيا.. والجلفة الأخيرة في نتائج البكالوريا

مطالب بفتح تحقيق معمق في أسباب ضعف المستوى

المدية تحجز مكانا لها ضمن الأوائل باحتلالها المرتبة السابعة

تمكنت ولاية تيزي وزو من المحافظة على الريادة في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، إذ استطاعت افتكاك المرتبة الأولى وطنيا، فيما حافظت ولاية بومرداس على مكانتها ضمن الأوائل، بالمقابل، احتلت ولاية الجلفة المرتبة الأخيرة بنسبة نجاح لم تتجاوز 32 بالمائة. الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستعجال لفتح تحقيق معمق في أسباب ضعف المستوى.

وافتكت مديرية التربية لولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا بنسبة نجاح بلغت 76.43 بالمائة، لتتمكن بذلك من المحافظة على الريادة برغم الإضرابات والاحتجاجات المتكررة التي ميزت السنة الدراسية الجارية، والتي أثرت سلبا نوعا ما على سيرورة العملية التربوية، في حين استطاعت مديرية التربية لولاية بومرداس احتلال المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 73.59 بالمائة، فيما جاءت مديرية التربية للجزائر شرق في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح وصلت إلى 71 بالمائة، لتفتك مديرية التربية لولاية بجاية المرتبة الخامسة بنسبة نجاح قدرت بـ70 بالمائة، فيما استطاعت مديرية التربية لولاية المدية أن تحجز لنفسها مكانا ضمن الكبار باحتلالها المرتبة السابعة وطنيا بنسبة نجاح وصلت إلى 70.43 بالمائة، فيما جاءت مديرية التربية للجزائر غرب في المرتبة التاسعة بنسبة نجاح بلغت 68.04 بالمائة.

وأشارت مصادر “الشروق” بأن ولاية الجلفة قد صنفت مجددا في ذيل الترتيب، إذ احتلت المرتبة الأخيرة بنسبة نجاح لم تتجاوز 32 بالمائة، الأمر الذي يعيد طرح مجموعة من الأسئلة حول فشل المصالح المحلية سواء التربوية أو الإدارية في تحديد مكامن الفشل مع ضرورة التحقيق في أسباب ضعف مستوى المتمدرسين على مدار عقود من الزمن، مؤكدة على أن النتائج المسجلة تعبر عن واقع القطاع بالولاية، في حين جاءت مديرية التربية لولاية بشار في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة نجاح بلغت 43.26 بالمائة.