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رياضة

ثاني مباراة مونديالية للتحكيم الجزائري

الشروق الرياضي
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ثاني مباراة مونديالية للتحكيم الجزائري

سيُدير ثلاثي التحكيم الجزائري ثاني مباراة لهم، في نهائيات كأس العالم الجارية أطوارها هذه الأيام بِأمريكا والمكسيك وكندا.

وهكذا عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم كلا من: حكم الساحة مصطفى غربال ومواطنَيه المساعدَين مقران قوراري وأكرم عباس زرهوني، لإدارة مباراة أمريكا وتركيا.

وتُجرى هذه المواجهة بِأمريكا فجر الجمعة المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويملك منتخب أمريكا 6 نقاط في الصدارة، نظير لا شيء للفريق التركي. علما أن الفوج الرابع يضمّ أيضا منتخبَي أستراليا والباراغواي، اللذَين يحوز كلّ واحد منهما 3 نقاط.

وقبل هذه المباراة وتحديدا في الـ 14 من جوان الحالي، أدار غربال وقوراري وزرهوني لقاء اسكتلندا وبنما (1-0 للمنتخب الأوّل)، عن الفوج الثالث.

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