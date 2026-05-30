ثاني هزيمة تواليا لـ “سوسطارة”

تكبّد اتحاد العاصمة مساء السبت ثاني هزيمة له تواليا، في البطولة الوطنية “موبيليس”.

وخسر الاتحاد بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام مستقبل الرويسات، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 23.

واحتضن ملعب “18 فيفري” بِورقلة أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة زين العابدين دخان.

وسجّل هدف مستقبل الرويسات اللاعب ناجي بن خيرة في الدقيقة الـ 66، رافعا رصيده إلى 6 أهداف.

وحصد المستقبل ثاني انتصار له تواليا، عكس المنافس فريق “سوسطارة”.

وأمسى كلّ فريق يملك 36 نقطة بِمعية وفاق سطيف، لكن الاتحاد يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5 مقابل -4 للمستقبل و-5 للوفاق)، وبالتالي يشغل الرتبة الـ 10 نظير المركز الـ 11 للمستقبل والـ 12 للوفاق.

وأجرى مستقبل الرويسات كل لقاءات البطولة الوطنية وعددها 29 مواجهة، مثلما هو الشأن لِوفاق سطيف. بينما لا تزال تنقص اتحاد العاصمة مقابلتان متأخّرتان.