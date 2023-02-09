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رياضة

ثلاثة أسماء تتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

عمر سلامي
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ثلاثة أسماء تتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم
ح.م
الأسماء المتنافسة على جائزة أفضل حارس في العالم خلال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، وهي القائمة التي ضمت ثلاثة أسماء.

وضمت القائمة النهائية 3 حراس مرمى، و هم: البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والأرجنتيني إميليانو مارتينيز نادي أستون فيلا الإنجليزي، إضافة إلى المغربي بونو حارس إشبيلية.

وتمنح هذه الجائزة تكريما للأداء الاستثنائي للحراس في عالم كرة القدم بناء على تصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تصويت الجماهير ومجموعة مختارة من الصحفيين.

ويعلن الفيفا الخميس عن القائمتين النهائيتين للأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب ومدربة عن فئتي الرجال والسيدات، وسيكشف الجمعة عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وسيقيم “الفيفا” حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فيفري الجاري.

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