ثلاثة أندية إنجليزية تتصارع للظفر بصفقة عمورة

قيمته السوقية ارتفعت إلى 32 مليون يورو

أكدت مصادر صحفية أن الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، قد يغادر الدوري الألماني الموسم القادم، خاصة أنه أصبح محل اهتمام العديد من الأندية وخاصة الإنجليزية التي أبدت إعجابها ونيتها في خطف ابن مدينة جيجل الساحلية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريقي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين يريدان الفوز بصفقة الدولي الجزائري ولاعب نادي فولفسبورغ الألماني محمد الأمين عمورة خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري، على غرار نوتنغهام فورست وأندية أخرى.

وأشارت إلى أن عمورة يتألق بقميص فولفسبورغ هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.

ولفتت إلى أن اللاعب الجزائري الدولي انضم لصفوف فولفسبورغ في صيف 2024 قادما من يونيون سانت غيلواز البلجيكي على سبيل الإعارة مع بند الشراء بقيمة 14 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن عمورة سجل 22 هدفا في 45 مباراة مع فريقه البلجيكي في الموسم الماضي. وعلى المستوى الدولي، أحرز عمورة 13 هدفا في 32 مباراة مع المنتخب الجزائري وختمت ليكيب بأن نادي فولفسبورغ سيفعّل بند شراء عمورة حال نجاح الفريق في البقاء بالدوري الألماني الممتاز.

وعرفت القيمة السوقية للدولي الجزائري ارتفاعًا كبيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أدائه المتميز مع نادي فولفسبورغ الألماني والفريق الوطني، مما جعله أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص، ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو لتصل إلى 32 مليون يورو (ما يقارب 600 مليار سنتيم) في مارس، بعدما كانت في 22 مليون يورو (ما يقارب 400 مليار سنتيم) في ديسمبر الماضي، مسجّلاً بذلك أعلى قيمة في مسيرته الكروية.

وبذلك، حلّ عمورة في المركز الثاني كأغلى لاعب في المنتخب الجزائري بعد ريان آيت نوري (35 مليون يورو)، متقدمًا على أمين غويري (20 مليون يورو) وإسماعيل بن ناصر وسعيد بن رحمة (15 مليون يورو لكل منهما).