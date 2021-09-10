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رياضة

ثلاثة لاعبين جيبوتيين حضروا مواجهة الجزائر يطلبون اللّجوء السّياسي

علي بهلولي
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ثلاثة لاعبين جيبوتيين حضروا مواجهة الجزائر يطلبون اللّجوء السّياسي
اللاعبون الجيبوتيون الثلاثة، من اليمين: نصر الدين وأبو بكر وبلال (صورة هيئة الإذاعة البريطانية).

طلب ثلاثة لاعبين دوليين ينتمون إلى منتخب جيبوتي لكرة القدم، وحضروا مواجهة الجزائر بِميدان البليدة في الـ 2 من سبتمبر الحالي، اللّجوء السّياسي بِفرنسا.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتتمثّل أسماء هذا الثلاثي الجيبوتي في: حارسي المرمى الاحتياطيَين نصر الدين أبتيدون (27 سنة) وبلال أحمد حسن (28 سنة) ومتوسط الميدان عمر علمي أبو بكر (29 سنة).

وينشط الثلاثي الوارد ذكره آنفا، في أندية تنتمي إلى بطولة القسم الأوّل الجيبوتي.

وتابعا حارسا المرمى الاحتياطيَين نصر الدين أبتيدون وبلال أحمد حسن مواجهة الجزائر من دكّة البدلاء، بينما دخل زميلهما متوسط الميدان عمر علمي أبو بكر إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 82.

وطار منتخب جيبوتي بعد نهاية مباراة الجزائر إلى فرنسا، استعدادا لِمواجهة فريق النيجر بِالمغرب بعد أربعة أيّام من ذلك، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وما إن وصل الوفد الجيبوتي إلى مطار “أورلي” بِفرنسا، حتى “تبخّر” اللاعبون الثلاثة المُشار إليهم، وتواروا عن الأنظار. كما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة.

وتقدّم اللاعبون الجيبوتيون الثلاثة بِطلب اللّجوء السّياسي لدى فرنسا، وكلّفوا إحدى الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان بِالتفاوض مع السلطات المعنية بِهذا الملف.

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