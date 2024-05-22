ثلاث دول أوربية تعترف بالدولة الفلسطينية

وسط ترحيب فلسطيني كبير

أعلنت ثلاث دول اوربية وازنة في الاتحاد الأوربي، الإعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وذلك اعتبارا من تاريخ 28 ماي الجاري، كل من إسبانيا و النرويج وايرلندا.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، “نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة”، متهما رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين ميليكوفسكي نتنياهو، بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.

من جهته، قال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، إن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من الثلاثاء المقبل، مضيفا بأن الهدف من هذا الإعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مشروع حل الدولتين من مصلحة “اسرائيل” الإحتلال الصهيوني.

وقال غار ستوره، أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مؤكدا أن الحرب في غزة جعلت من الضروري تحقيق سلام واستقرار، لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.

وفي ايرلندا، قال رئيس الوزراء، سايمون هاريس، إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، معربا عن توقعه بتوجه دول أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج، وعقد الزعماء الثلاثة للحكومة الائتلافية، وهم رئيس الوزراء سايمون هاريس، ووزير الخارجية مايكل مارتن، ووزير المواصلات إيمون رايان، مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة لإعلان القرار، وشدد هاريس، على أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام، مؤكدا أنه “لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي”.

من جهتها، رحبت القوى الفلسطين، بمختلف تنوعاتها بإعلان رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وقالت الرئاسة الفلسطينية، عبر بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) “نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.

وأضافت السلطة الفلسطينية، ممثلة في رئيسها محمود عباس، أن “مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية، ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.

وبدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي تخوض حربا ضروسا، مع الاحتلال الصهيوني في غزة، بإعلان كل من النرويج وايرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها “خطوة مهمة لتثبيت حقنا في أرضنا”.